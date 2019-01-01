Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak dönüyor

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın bu hafta sonu oynaması bekleniyor.

Sezona dar bir kadroyla başlayan ve sonrasında da sakatlıklarla boğuşan 'da Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan güzel haber geldi.

Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre, maçında forma giyemeyen iki yıldızın tedavilerinin tamamlanma aşamasında olduğu ve Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ile oynanacak maçta takımdaki yerlerini alabilecekleri belirtildi.

Sağlık ekibinden gelen güzel haber teknik direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü. Eksikler nedeniyle ideal 11'ini oluşturmakta güçlük çeken Karaman'ın, Göztepe karşılaşmasında Sosa - Mikel - Abdulkadir üçlüsüne dönmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun yokluğunda Medipol Başakşehir maçında orta sahada Sosa'nın yanında Doğan ve Kamil'e görev vermişti. Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan diğer futbolcular Onazi ve Ekuban'ın Kasım ayı sonu itibarıyla takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.