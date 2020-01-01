Trabzonspor'da Muhammet Taha Tepe sesleri

Bordo-mavili takımın Altınordu'nun genç file bekçisini kadrosuna katmaya hazırlandığı konuşuluyor...

'un forması giyen kaleci Muhammet Taha Tepe için İzmir temsilcisiyle temasa geçtiği iddia edildi.

Trabzon yerel basınında yer alan haberlere göre bordo-mavili kulüp bir süredir temas halinde olduğu Altınordu ile 19 yaşındaki kalecinin transferi için 310 bin euro karşılığında anlaşmaya vardı ve oyuncunun yetiştirme bedeli olan 630 bin TL'yi de bonservis bedeline ekletti.

Haberlerde Muhammet Taha Tepe'nin kısa süre içinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçirileceği ve TFF 1. Lig'in sona ermesinden sonra takıma katılacağı da iddia edildi.

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Genç file bekçisi, 2018 yılında The Guardian'ın 18 yaş altında dünyanın en yetenekli oyuncularını derlediği 60 kişilik listede kendisine yer bulmuştu.