Trabzonspor'da kriz! Alexander Sörloth'a ulaşılamıyor

Bordo-mavililerin Norveçli golcüsünün Trabzon'a dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.

'da Beşiktaş derbisi öncesi Alexander Sörloth krizi yaşanıyor.

TRT Spor' un son dakika olarak verdiği habere göre, üç gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği belirtildi.

Trabzonspor muhabiri Barış Yurduseven'in verdiği bilgiye göre, Sörloth'un milli maçtan 24 saat sonra Trabzon'a dönmesi gerekiyordu, ama kendisinden haber alınamadı. Öte yandan Norveç Millî Takımı'nın 'da oynayan iki oyuncusu Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes ise İstanbul'a döndü.

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Sörloth'un ile anlaşmaya vardığı ve bu yüzden Trabzon'a dönmek istemediği iddia ediliyor.