Trabzonspor'da üç futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Bordo-mavililerin üç oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 25. haftasında bugün saat 16.00'da evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'dan kötü haber geldi.



Bordo-mavililerde 3 oyuncunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.



Kulüpten açıklama yapıldı



Trabzonspor'un resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulu" ifadeleri kullanıldı.