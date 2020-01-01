Koronavirüs

Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

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Bordo mavili ekip yaptığı resmi açıklamayla kulüpte kimsenin koronavirüse yakalanmadığını duyurdu.

Dünya üzerinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını için futbol takımları bütün çalışanlarına test yaparak durumu kontrol etmek için çalışmalarını sürdürdüyor.

Trabzonspor da futbolcularına ve teknik ekibine test yapan takımlar arasında yer alıyordu.

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Yapılan testler sonucunda bordo mavili ekipte kimsede koronavirüse yakalanmadığı açıklandı.

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    Resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven’in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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