Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
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Dünya üzerinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını için futbol takımları bütün çalışanlarına test yaparak durumu kontrol etmek için çalışmalarını sürdürdüyor.
Trabzonspor da futbolcularına ve teknik ekibine test yapan takımlar arasında yer alıyordu.
Yapılan testler sonucunda bordo mavili ekipte kimsede koronavirüse yakalanmadığı açıklandı.
Resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven’in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."