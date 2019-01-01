Trabzonspor'da imza hazırlığı
Trabzonspor, bu sezon takıma büyük katkı sağlayan Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban'a sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre Kolombiyalı forvete 1 milyon euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerilecek, Ekuban’ın ise opsiyonu kullanılacak.
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Karadeniz ekibi, ligde 30 maçın 25’inde gol atıp 5’inde suskun kalırken, kupada 7 maçın 6’sında gol atma başarısı gösterdi. Kolombiyalı Rodallega 13 gol, 3 asistle yıldızlaşırken Ekuban ise 5 gol, 2 asistle oynadı.
34 yaşına gelen Rodallega’ya 1+1 yıllık sözleşme önerileceği ve 1.6 milyon euro olan sözleşmesinde indirime gitmesi isteneceği bildirildi.
Sezon başında Leeds United'dan kiralanan 25 yaşındaki Ekuban için ise Trabzonspor'un, İngiliz kulübüyle kurulan temaslardan olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Bonservis pazarlığı için yapılacak görüşmeler neticesinde oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılacak.