Trabzonspor'da iki önemli eksik

John Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak, bordo mavili ekibin Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

, Süper Lig'in 9. haftasında 'e konuk olacak.

Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban gibi önemli isimlerin sakatlıkları sebebiyle uzun süredir görev alamadıkları bordo mavili ekipte zorlu karşılaşma öncesi iki oyuncu daha sakatlık sebebiyle kadro dışında yer aldı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, John Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın Başakşehir maçı kadrosunda yer almadıkları ifade edildi.

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Bordo mavili ekipten yapılan açıklama şöyle oluştu:

"Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi"

Hafta içinde UEFA 'nde Krasnodar'a mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de 8 haftada 15 puan topladı.