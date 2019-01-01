Trabzonspor'da hedef Badou Ndiaye
Fanatik’ten Serhat Demirtaş’ın haberine göre Trabzonspor, Avrupa’da Krasnodar, Süper Lig’de ise Alanyaspor ile oynanacak kritik maçların hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor.
Bordo Mavililer, Süper Lig’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye’yi devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
İddiaya göre Karadeniz ekibi, Ndiaye’nin kulübü Stoke City ile transfer görüşmelerine başladı.
Haberde Senegalli orta saha oyuncusunun da bir kez daha Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
Ndiaye geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta forma giymiş 3 gol ve 5 asist yapmıştı.
29 yaşındaki oyuncu bu sezon Stoke City ile geride kalan 15 haftada ise 9 maçta forma şansı buldu.