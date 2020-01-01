Trabzonspor'da Guilherme sürprizi

Bordo mavili ekip harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Guilherme'yi gündemine aldı.

Harcama limitleri çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren 'da son olarak sürpriz bir ismi gündeme geldi.

Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavili ekip, 'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız Guilherme'nin transferi için kolları sıvadı.

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Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Guilherme'nin sözleşmesinde "150 bin euro'ya takımdan ayrılabilir" maddesinin bulunduğu belirtilirken oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun bu miktarı 40 bin euro'ya kadar çektiği ifade edildi.

Yönetim, Beşiktaş'a transferi harcama limiti sebebiyle gerçekleşmeyen başarılı futbolcu için teknik ekipten olumlu karar gelmesi halinde harekete geçmeye hazırlanıyor.

Forvet arkası ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapabilen Guilherme, Yeni Malatyaspor'da bu sezon 26 resmi maça çıkarken yedi gol atıp altı asist yaptı.