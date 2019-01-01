Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor

Bordo-mavililerin kalesini koruyan genç kaleciler Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut, gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Devre arasında Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, genç kaleciler Uğurcan Çakır ile Arda Akbulut da performanslarıyla güven verip deneyimli kalecilerin boşluğunu doldurdular.

Bordo-mavililerde, ligin 12. haftasında 5-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kaptan Onur Recep Kıvrak, kadro dışı bırakıldı. Devre arasında tecrübeli kaleci ile yollar ayrılırken Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado da alacaklarını gerekçe göstererek ülkesine döndü.

Kadrosundan iki tecrübeli kalecinin ayrıldığı Karadeniz ekibi, transfer yasağı nedeniyle kalesini genç eldivenlere teslim etti.

Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kalede boşluğu doldurdu ancak sakatlanınca teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan Ümraniyespor maçında 18 yaşındaki Arda Akbulut'a görev verdi.

Onur'dan daha az gol yedi

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak, ligin 12 haftasında bin 80 dakika sahada kalırken kalesinde 18 gol, maç başına 1,5 gördü.

Bu oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından Uğurcan Çakır, ligde 8 maçta 720 dakika sahada kalırken 9 gol yedi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 342 dakika oynadı ve kalesinde 2 gole engel olamadı.

Böylece Uğurcan Çakır, 12 resmi karşılaşmada bin 62 dakikada süre alıp 11 gol yiyerek maç başına 0.91 golle oynadı.

Arda ilk kez

Trabzonspor'da Arda Akbulut da Uğurcan Çakır'ın Ankaragücü maçında sakatlanmasının ardından ilk kez dün Ümraniyespor karşısında A takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor maçının son 18 dakikasında Uğurcan Çakır'ın yerine görev yapan Arda Akbulut, böylece kupada 2 maçta 108 dakika kaleyi korurken gol yemedi.

Takımdan ayrılan Esteban Alvarado da bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giymiş ve 2 gol kalesinde görmüştü.

Galatasaray maçı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçta ise kaleyi hangi oyuncunun koruyacağı belirsizliğini koruyor.

Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın antrenmanların ardından sağlık ekibi ve teknik heyetin vereceği karar sonrası durumu belli olacak.

Uğurcan Çakır'ın forma giymemesi halinde Ümraniyespor maçında olduğu gibi kaleyi Arda Akbulut koruyacak.