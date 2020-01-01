Trabzonspor’da Ekuban şoku

Bordo Mavililer’in Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, sakatlığı nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalabilir.

’da Caleb Ekuban son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. Bir ile üç hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Ankaragücü maçının 40. dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın durumu da bugün belli olacak.