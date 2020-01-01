Trabzonspor'da Da Costa ile yollar ayrıldı
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AA
Trabzonspor ile Manuel Da Costa'nın yolları ayrıldı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada iki tarafın karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."