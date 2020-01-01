Trabzonspor'da bir pozitif vaka daha

Bordo mavili ekipte bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi.

, bir futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bordo mavili ekipten cuma günü yapılan açıklamada hastalık belirtileri gösteren bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilmişti. Karadeniz ekibindeki vaka sayısı cumartesi günü ikiye çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

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"Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır."