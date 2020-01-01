Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif

Trabzonspor'da bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız testler yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı dört karşılaşmada 5 puan toplayan , 12. sırada yer alıyor.

Bordo Mavili ekip, Süper Lig'in beşinci haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da 'i konuk edecek.