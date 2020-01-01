Kupa

Trabzonspor'da Badou Ndiaye sakatlandı

Yorum()
AA
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Badou Ndiaye oyuna devam edemedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, iki zorunlu değişiklik meydana geldi.

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe'den Simon Falette'in ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından, karşılaşmanın 38. dakikasında da topsuz alanda Trabzonspor'dan Badou Ndiaye kendini yere bıraktı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Sahaya giren sağlık görevlileriyle konuşan Ndiaye değişiklik istediğini belirtti.

    Senegalli oyuncu yerini Guilherme'ye bıraktı.

    Kapat