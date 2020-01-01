Trabzonspor'da Badou Ndiaye sakatlandı
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AA
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, iki zorunlu değişiklik meydana geldi.
Fenerbahçe'den Simon Falette'in ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından, karşılaşmanın 38. dakikasında da topsuz alanda Trabzonspor'dan Badou Ndiaye kendini yere bıraktı.
Sahaya giren sağlık görevlileriyle konuşan Ndiaye değişiklik istediğini belirtti.
Senegalli oyuncu yerini Guilherme'ye bıraktı.