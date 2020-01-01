Trabzonspor'da Anders Trondsen 6 ay yok

Bordo-mavili ekibin yeni transferi Anders Trondsen'in sağ diz ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki futbolcu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

şok bir haberle sarsıldı.

Takımın yeni transferi Anders Trondsen'in sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı tespit edildi.

Bir futbolcunun yaşayabileceği en talihsiz sakatlıklardan birini tecrübe eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu yaklaşık 6 ay boyunca formasından uzak kalacak.

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Bordo-mavili ekipten Trondsen'in son durumuna ek olarak Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncularımız Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anders Trondsen

Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Marlon Xavier

Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Joao Pereira

Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."