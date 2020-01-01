Trabzonspor'da 1 pozitif vaka

Trabzonspor Futbol A Takımı'nda 1 oyuncunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

ve 'ın ardından 'da da pozitif vakaya rastlandı.

Bordo mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbol A takımından bir oyuncunun hastalık belirtileri hissetmesi nedeiyle yapılan testinin pozitif çıktığı açıklandı. Genel sağlık durumu iyi olan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin test uygulaması yapılacaktır" ifadelerine de yer verildi.