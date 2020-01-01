Transfer

Trabzonspor'a üç tane stoper adayı

Goal Türkiye
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Vitor Hugo Palmeiras Fluminense Brasileirão 13 09 2019
Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação
Manuel da Costa'nın takımdan ayrılması beklenirken, bordo-mavili ekip defansa takviye arayışlarına başladı.

Trabzonspor savunmaya transfer yapmaya hazırlanıyor.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Manuel Da Costa'nın Yeni Malatyaspor'a gitmesini bekleyen bordo-mavili ekip stoper adaylarını belirledi: Vitor Hugo, Yordan Osorio veya Kortney Hause.

Karadeniz ekibi önceliğini Palmeiras forması giyen Vitor Hugo'ya verdi. Brezilya kulübü, oyuncu için yapılan kiralama teklifinin yükseltilmesini bekliyor. Porto'dan Osorio için istenen 1 milyon euro'luk kiralama bedeli fazla bulundu ve indirim istendi. Bu iki oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Aston Villa'dan Hause'a yönelinecek.

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