Trabzonspor'a üç tane stoper adayı
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Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação
Trabzonspor savunmaya transfer yapmaya hazırlanıyor.
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Manuel Da Costa'nın Yeni Malatyaspor'a gitmesini bekleyen bordo-mavili ekip stoper adaylarını belirledi: Vitor Hugo, Yordan Osorio veya Kortney Hause.
Karadeniz ekibi önceliğini Palmeiras forması giyen Vitor Hugo'ya verdi. Brezilya kulübü, oyuncu için yapılan kiralama teklifinin yükseltilmesini bekliyor. Porto'dan Osorio için istenen 1 milyon euro'luk kiralama bedeli fazla bulundu ve indirim istendi. Bu iki oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Aston Villa'dan Hause'a yönelinecek.
Trabzonspor yaz döneminde Flavio, Anders Trondsen, Marlon, Stiven Plaza, Muhammet Taha Tepe ve Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı.