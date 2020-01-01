Trabzonspor'a üç tane stoper adayı

Manuel da Costa'nın takımdan ayrılması beklenirken, bordo-mavili ekip defansa takviye arayışlarına başladı.

savunmaya transfer yapmaya hazırlanıyor.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Manuel Da Costa'nın 'a gitmesini bekleyen bordo-mavili ekip stoper adaylarını belirledi: Vitor Hugo, Yordan Osorio veya Kortney Hause.

Karadeniz ekibi önceliğini Palmeiras forması giyen Vitor Hugo'ya verdi. kulübü, oyuncu için yapılan kiralama teklifinin yükseltilmesini bekliyor. 'dan Osorio için istenen 1 milyon euro'luk kiralama bedeli fazla bulundu ve indirim istendi. Bu iki oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Aston Villa'dan Hause'a yönelinecek.

Daha fazla takım

Trabzonspor yaz döneminde Flavio, Anders Trondsen, Marlon, Stiven Plaza, Muhammet Taha Tepe ve Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı.