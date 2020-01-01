Trabzonspor'a Lyon'dan görücü
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Önceki sezon Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderen Trabzonspor'da önümüzdeki transfer sezonlarında iki yıldız daha yuvadan uçabilir.
Sabah gazetesinin haberine göre; Lyon bordo-mavili ekibin iki yıldızını gündemine aldı.
Lyon scoutlarının Trabzonspor - Sivasspor mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi. Fransız ekibinin ilgisi oyuncuların menajerleri tarafından da doğrulandı.
Trabzonspor bu iki isme astronomik bir teklif gelmezse devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Sezon sonu gelecek teklifler dinlenecek.