Trabzonspor'a Lyon'dan görücü

Bordo-mavililerin iki yıldızı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır Lyon'un radarında bulunuyor.

Önceki sezon Yusuf Yazıcı'yı 'e gönderen 'da önümüzdeki transfer sezonlarında iki yıldız daha yuvadan uçabilir.

Sabah gazetesinin haberine göre; bordo-mavili ekibin iki yıldızını gündemine aldı.

Lyon scoutlarının Trabzonspor - mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi. Fransız ekibinin ilgisi oyuncuların menajerleri tarafından da doğrulandı.

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Trabzonspor bu iki isme astronomik bir teklif gelmezse devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Sezon sonu gelecek teklifler dinlenecek.