Trabzonspor'a kötü haber: Sörloth oyuna devam edemedi
Süper Lig'de erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Bordo mavili ekibin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, karşılaşmanın 34. dakikasında Jose Sosa'nın savunma arkasına gönderdiği pasa koşarken, rakip ceza alanı içerisinde kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından sahaya geri dönen Sörloth, kendini denemesinin ardından oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.
Trabzonspor, karşılaşmayı Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-1 kazandı ve liderlik koltuğunu Başakşehir'den devraldı.
Ev sahibi ekibin tek golü Umut Bulut'tan geldi.
Hüseyin Çimşir: "Biraz sancısı var"
Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından katıldığı maç sonu röportajında oyuncusuyla ilgili bilgi verdi.
Çimşir "Sörloth’un biraz sancısı var, yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey görünmüyor ama yarın MR ve film çekilince daha net şeyler söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.