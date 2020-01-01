Trabzonspor'a kötü haber: Sörloth oyuna devam edemedi

Bordo mavili ekibin golcü oyuncusu Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'de erteleme maçında , 'u konuk etti.

Bordo mavili ekibin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, karşılaşmanın 34. dakikasında Jose Sosa'nın savunma arkasına gönderdiği pasa koşarken, rakip ceza alanı içerisinde kendini yere bıraktı.

Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından sahaya geri dönen Sörloth, kendini denemesinin ardından oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Daha fazla takım

Trabzonspor, karşılaşmayı Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-1 kazandı ve liderlik koltuğunu 'den devraldı.

Haberin devamı aşağıda

Ev sahibi ekibin tek golü Umut Bulut'tan geldi.

Hüseyin Çimşir: "Biraz sancısı var"

Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından katıldığı maç sonu röportajında oyuncusuyla ilgili bilgi verdi.

Çimşir "Sörloth’un biraz sancısı var, yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey görünmüyor ama yarın MR ve film çekilince daha net şeyler söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.