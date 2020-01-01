Trabzonspor'a İngiltere'den takviye

Trabzonspor yönetimi, teknik kadroyu güçlendirmek için Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın yardımcılığını yapan Eddie Newton ile anlaştı.

yönetimi, teknik kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.

Sabah 'tan yer alan habere göre Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hüseyin Çimşir'in getirilmesinin ardından yardımcı antrenör arayışlarına giren bordo-mavili kulüp, 'nin Teknik Direktörü Frank Lampard'ın yardımcılığını yapan Eddie Newton'la prensip anlaşmasına vardı.

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48 yaşındaki İngiliz antrenörün önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton'ın, Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer'in ise birinci yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği de bildirildi.