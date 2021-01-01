Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da Yusuf Sarı ağrıları nedeniyle antrenmana katılmadı

Başakşehir ile oynanan karşılaşmada attığı golle yıldızlaşan Yusuf Sarı'dan kötü haber geldi. Genç oyuncu Trabzonspor'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

Ağrıları olduğunu söyleyen Yusuf Sarı'nın durumu sağlık ekibi tarafından yakın takibe alındı. 22 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak olan zorlu mücadeleye yetiştirilmeye çalışılacak.

Öte yandan bir başka genç oyuncu Safa Kınalı da dün gerçekleştirilen idmanda yer almadı.

Trabzonspor'un rakibi Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirve mücadelesi veren iki ekip Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor 48 puanla 4. sırada yer alıyor. 51 puanlı Fenerbahçe ise 3. sırada bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın görevi devralmasıyla zirveye doğru tırmanan Bordo - Mavili ekip ligde oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı.

Fenerbahçe ise ligdeki son 3 maçın ikisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki ekip 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.