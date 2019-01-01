Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak'tan iyi haber

Bordo mavili kulüp, milli takım kampında sakatlanan orta sahanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sezon başından bu yana Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı gibi isimleri uzun süreli sakatlıklarla kaybeden , milli takım kadrosunda bulunan Abdulkadir Parmak'tan gelen rahatsızlık haberiyle sarsılmıştı.

Kadrodan çıkan ve kulübüne dönerek sağlık kontrollerine giren orta sahanın durumuyla ilgili bordo mavilileri rahatlatacak bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla başarılı oyuncusunun sakatlığının çok ciddi olmadığını duyurdu.

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Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamanın tamamı aşağıdaki gibi oluştu:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlığı nedeniyle A Milli takımımızın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, “Abdulkadir Parmak’ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek olan oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir” dedi.

Abdulkadir Parmak, bu sezon Trabzonspor adına 13 karşılaşmada görev aldı.