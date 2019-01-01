Trabzonspor Wilfried Bony yarışında önde
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Hugo Rodallega'nın ayrılığının ardından Rachid Alioui ve Marcus Berg'i gündemine alan Trabzonspor, iki futbolcunun da başka kulüplere imza atmasının ardından rotasını Wilfriend Bony'ye çevirdi.
Goal Türkiye’den Burakhan Işık’ın edindiği bilgiye göre Karadeniz ekibi, Swansea City ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki forvet ile görüşüyor.
Transferde önemli mesafe kateden Bordo Mavililer, futbolcu ile imza parası konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.
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Bony ile Anderlecht ve Marsilya da temas halinde ancak Trabzonspor an itibariyle bu transferde bir adım önde görünüyor.
Bony ile daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de ilgilenmişti.
1.82m boyundaki golcü kariyerinde çıktığı 369 maçta 161 kez ağları havalandırdı.