Trabzonspor Wilfried Bony yarışında önde

Kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Wilfried Bony’nin transferinde önemli aşama kaydetti.

Hugo Rodallega'nın ayrılığının ardından Rachid Alioui ve Marcus Berg'i gündemine alan , iki futbolcunun da başka kulüplere imza atmasının ardından rotasını Wilfriend Bony'ye çevirdi.

Goal ’den Burakhan Işık’ın edindiği bilgiye göre Karadeniz ekibi, Swansea City ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki forvet ile görüşüyor.

Transferde önemli mesafe kateden Bordo Mavililer, futbolcu ile imza parası konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Bony ile Anderlecht ve da temas halinde ancak Trabzonspor an itibariyle bu transferde bir adım önde görünüyor.

Haberin devamı aşağıda

Bony ile daha önce , , Beşiktaş ve de ilgilenmişti.

1.82m boyundaki golcü kariyerinde çıktığı 369 maçta 161 kez ağları havalandırdı.