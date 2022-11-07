Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu

Karadeniz ekibi, İsviçre takımını mağlup ederek son 16 turunda yer almaya çalışacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor, Basel ile eşleşti

Peki bundan sonra ne olacak?

NE OLDU? Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Bordo-mavililer, turnuvaya veda ederek Konferans Ligi'ne geldi. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi ise İsviçre'nin Basel takımı oldu.

TRABZONSPOR, BASEL'İ ELERSE NE OLACAK? Abdullah Avcı'nın öğrencileri, İsviçre ekibini elemeleri halinda Mart ayında başlayacak son 16 turunda yarışma hakkı elde edecek. Başakşehir ve Sivasspor, doğrudan son 16 turuna kaldıkları için bu turda yer almadı.

AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL?

2022/23 Konferans Ligi Play-off eşleşmeleri Karabağ vs KAA Gent Trabzonspor vs Basel Lazio vs Cluj Bodo Glimt vs Lech Poznan Braga vs Fiorentina AIK Larnaca vs Dnipro Sherif Tiraspol vs Partizan Ludogorets vs Anderlecht

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? Trabzonspor play-off ilk maçını 16 Şubat'ta, rövanşı ise 23 Şubat'ta oynayacak.

TRABZONSPOR İÇİN SIRADA NE VAR? 11 Kasım'da MKE Ankaragücü'ne konuk olacak olan Karadeniz ekibi ardından Dünya Kupası arasına çıkacak.