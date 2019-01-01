Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı

Bordo-mavililer, 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

, başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda

"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."