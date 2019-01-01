Trabzonspor, UEFA kararı için CAS'a başvurdu!

Bordo mavililer UEFA'nın verdiği Avrupa Ligi'nden elde edilecek gelirin kesilmesi kararına itiraz için CAS'a başvurdu!

, geçtiğimiz haftalarda UEFA'nın verdiği gelirlerinin %50'sine el koyulması kararı üzerine CAS'a gittiğini açıkladı. Bordo mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

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UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla."