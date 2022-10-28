Avcı, bireysel hatalara vurgu yaparken Avrupa'da bir şekilde yola devam etmek istediklerini vurgulayarak UEFA Konferans Ligi'ne atıfta bulundu.

Abdullah Avcı, Kızılyıldız yenilgisinin nedenlerini karşılaşmanın ardından açıkladı.

Bireysel hataları ön plana çıkaran tecrübeli teknik direktör, artık bundan sonraki hesaplara bakacaklarını vurguladı.

Avcı, oynadıkları oyunun karşılığının bu olmadığını da sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Avcı, maçı şöyle yorumladı:

"Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. Direkten dönen iki top var, topa daha çok sahiptik, çok fazla bir şey vermiyorduk.

"Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Kazanmak için gelmiştik, oyunun karşılığı belki bu değildi ama futbol böyle bir oyun.

"Şimdi, bundan sonraki hesaplara bakacağız. Bireysel performans, bazen detay, bazen anlarda yapamadıklarımız diye özetleyebiliriz.

"Bugün buraya gelirken tüm hesapları kazanmak üzerine yapmıştık. Oyun da bu şekilde başladı. Bireysel bir hatadan gol yedik, attığımız golle tekrar devreye girdik. Kaybettiğimiz basit top sonrası yapamadığımız faulün devamında gol yedik.

"Şimdi yola devam edip etmeyeceğimiz sadece bize bağlı değil. Avrupa'da maç kazanmak önemli. Bir şekilde Avrupa'da olup devam etmek istiyoruz."

Trabzonspor'u ne bekliyor?

Sırbistan'da 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, gruptan çıkmak için son maçta evinde Ferencvaros'u yenip Monaco'nun Kızılyıldız karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Bu maçın ardından ligi BAY geçecek olan Fırtına, 3 Kasım Perşembe akşamı Ferencvaros'u konuk edecek.