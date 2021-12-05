Trabzonspor'da tek aday Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan oldu

Trabzonspor'da Genel Kurul'a tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan oldu.

Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan kongrede, bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. Yönetim Kurulu seçilerek 3 yıl süreyle göreve getirildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun tek listeyle girdiği 78’inci Olağan Genel Kurul’da 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Genel Kurul’da ayrıca Denetim, Sicil, Disiplin ile Arşiv ve Müze Kurulları da seçime gitti.

🚨 Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi. 🤝 pic.twitter.com/AJ7B50ec71 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 5, 2021

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Yönetim Kurulu listesi bordo, Denetim Kurulu listesi sarı, Disiplin Kurulu listesi açık yeşil ve Sicil Kurulu listesi ise kırmızı renkteki oy pusulasıyla seçime gitti. 2 adayın yarışacağı Arşiv ve Müze Kurulu’nda ise Mehmet Salih Uzun Başkanlığı’ndaki Arşiv ve Müze Kurulu listesi koyu yeşil, Osman Can Başkanlığı’ndaki Arşiv ve Müze Kurulu listesinde de pembe renk oy pusulaları kullanıldı.

Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda hangi isimler var?

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

"Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı"

Yedek listede ise şu isimler yer aldı;

"Lokman Sadıklar, Ertuğrul Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın"

Ahmet Ağaoğlu ne söyledi?

İbra sonrasında konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şu sözleri söylemişti:

“Bunun 3 sene önce söylemiştim ama bu zirve yarışının dışında kalacağımız anlamına gelmemeli. Bu süreç içerisinde zirve yarışının hep içerisindeydik. Bugün geldiğimiz noktada takımımız biraz puan farkıyla ligde lider konumunda. Hepimize çok ağır sorumluluk düşüyor şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı sakın ya. Yüzde 90 Trabzonspor şampiyon algısı yapılmaya başlandı. Sakın ha… Ligin son maçı oynanmadan hakemin son düdüğü çalmadan şampiyon belli olmaz.

Şampiyonluk mücadelesinde olan şu an 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama daha 24 maç var. İşin gerçeğini göz ardı ettiğimiz zaman kendi bulunduğumuz konumu göz önüne alıp bizler, o mücadeleyi veren rakiplerimizi yok sayıp saygısızlık yaptığımız zaman sportif anlamda hayatımızın hayatını yaparız ve en ağır şekilde beledini öderiz. Geçmişte bunu yaptılar ama bugün Trabzonspor camiası o noktada değil. Sporun ruhunu etik ve ahlak kurallarını bütünleştiği bir Trabzonspor ile karşı karşıyalar.

Şampiyonluk hedefi uzak bir hedef… 24 maçın tamamında da aynı ciddiyet, heyecan ve disiplinle oynamadığımız takdirde lig bitmiştir. Trabzonspor şampiyon diyenler öncelikle diğer takımlara ve taraftarlara saygısızlık yapar. Trabzonspor’u erken havaya sokma algısından başka bir şey değildir. Biz sadece önümüze bakıyoruz, hocamız sadece 1 maç kazandık diyor. Ben de diyorum ki 3 puan ve 2 milyon 750 bin lira kazandık diyorum ekonomik bakış açısıyla. Puan kayıpları da maç kayıpları da olabilir hiçbir şey kaybetmiş sayılmayız."