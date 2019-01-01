Trabzonspor Sturridge transferinde mutlu sona yakın

Uzun süredir golcü transferi için uğraşan bordo mavililer, Daniel Sturridge ile yapılan görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı.

Hugo Rodallega ile yollarını ayırdıktan sonra santrfor bölgesine takviye arayan , Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaştı.

Sabah 'tan Uğur Çem'in haberine göre bir haftadır İngiliz oyuncuyla iletişim halinde olan ve son bir kez görüşme gerçekleştiren Trabzonspor yönetiminin, Sturridge'e 3 yıllık mukavele, imza parası + 3 milyon euro maaş önerdiği ve oyuncunun bu teklifi kabul ettiği kaydedildi.

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Ancak yönetim oyuncunun sözleşmesine bazı maddeler ekleyecek. Bunların oynayacağı maç, gol ve asist sayıları gibi maddeler olduğu öğrenildi.

İngiliz devi ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon 27 resmi mücadelede sahaya çıktı, 4 gol attı, 1 asist yaptı.