Trabzonspor sezon önü değerlendirmesi (2020-2021)

Geride kalan sezonda şampiyonluğu son anda Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililerde, yeni sezonda güçlü kadrosuyla yine favorilerden biri olacak.

Süper Lig'de geçen sezon ikinci sırada tamamlayan , bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak amacında.

Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından, geçtiğimiz sezonun devre arasında teknik ekibe katılan İngiliz antrenör Eddie Newton ile yola devam etme kararı alan bordo-mavililer, kadrosundan iki önemli ismi kaybetse de yerlerine takviyeler yapmayı başardı.

UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle bu sezon 'yi Avrupa kupalarında temsil edemeyecek olan Trabzonspor'un bütün odağı Süper Lig üzerine olacak.

KADRO

Trabzonspor'da geçen sezon takımın en önemli oyuncularından ikisi olan Jose Sosa ve Filip Novak ayrıldı ve ezeli rakip 'ye transfer oldu.

Buna karşın bordo-mavililer, geçtiğimiz iki sezonda izlediği transfer stratejisine bu sezon başında da devam etti ve genç potansiyellere yatırım yaptı.

Anders Trondsen, Flavio, Marlon ve Stiven Plaza gibi transferlerin takıma verecekleri, bu sezon Trabzonspor'un lig yarışındaki durumunu doğrudan etkileyecektir.

Bunun dışında geçen sezon takımın hücum hattında oldukça efektif bir performans ortaya koyan Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban, bu sezon da bordo-mavililerin en büyük kozu olmaya devam edecek.

GELENLER GİDENLER Flavio Filip Novak Anders Trondsen Jose Sosa Muhammet Taha Tepe Berkay Sefa Kara Anıl Başaran Sami Can Özkan (kiralık) Marlon Tunahan Ergül (kiralık) Stiven Plaza Yunus Emre Çakır

TEKNİK DİREKTÖR

Teknik direktör olarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu geçen sezonun sonunda Türkiye Kupası'nı kazanarak elde eden Eddie Newton'ın bu sezon Trabzonspor'un başında neler yapacağı büyük bir merak konusu. Ligdeki üç yabancı antrenörden biri olan Newton'ın şehre ve lige alışma sorununu çabuk aşması gerekecektir.

ARTIK TEK HEDEF SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

Geçen sezon uzun süre ligi lider olarak götürse de salgın nedeniyle ara verilen ligde maçların yeniden başlamasının ardından büyük bir düşüş yaşayan ve şampiyonluğu 'e kaptıran Trabzonspor'da bu sezon tek hedef Süper Lig şampiyonluğu.

Son şampiyon Başakşehir, yine çok iddialı olsa da hem Süper Lig'deki hafta sayısının 42'ye çıkması hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak Trabzonspor'a göre çok daha fazla yıpranacak. Açıkçası bu durum, bordo-mavililerin şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmesini sağlayabilir.

Her ne kadar Sosa ve Novak gibi iki önemli oyuncusunu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırsa da yerlerini dolduran Trabzonspor'un yeni transferlerinin vereceği katkı ise merakla bekleniyor. Transferlerin çoğunun adı çok fazla duyulmamış olsa da, bordo-mavililer Sörloth ve Ekuban transferlerinden aldığı verimi bir kez daha almayı başarırlarsa, hedeflerine ulaşmış olacaklar.

Takımın yeni antrenörü Eddie Newton'ın nasıl bir performans sergileyeceği ise başka bir merak konusu. İngiliz antrenörün en büyük şansı ise Trabzon'da altı ay geçirmiş olması ve ve hem onun takımı hem de oyuncuların onu tanıyor olması.