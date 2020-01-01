Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı

Bordo mavili ekip, Balıkesirspor'un golcüsü Rahmi Anıl Başaran'ı 2 milyon TL karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

, forması giyen Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo mavili ekipten KAP'a gönderilen bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.

Daha fazla takım

Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne;

- Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

- Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

- Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) %10'u, öde necektir."

Rahmi Anıl Başaran ile anlaştık



Kulübümüz, Balıkesirspor forması giyen genç oyuncu Rahmi Anıl Başaran ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde dört yıllık TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı.



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Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: Kulübümüze nefes aldıracak

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile 2 milyon liralık bedel üzerinde anlaşmaya vardık. Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rahmi Anıl Başaran: Gollerimi Trabzonspor için atacağım

Genç oyuncu da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur" şeklinde konuştu.

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