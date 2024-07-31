Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıklarken oyuncunun maliyeti de belli oldu.

Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor'da

3+1 yıllık anlaşmaya imza atacak

Maliyeti belli oldu

NE OLDU? Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu 1.650.000 euro bonservis bedeliyle 3+1 yıllığına West Bromwich'den kadrosuna kattığını açıkladı. Okay'ın bonservis bedeli üç taksit olarak ödenecek maaşı da belli oldu.

BÜYÜK RESİM: Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan 2024/25 sezonunda 46 milyon lira kazanacak. 2025/26 sezonunda 51 milyon lira, 2026/27 sezonunda ise 56 milyon lira maaş alacak. Bir yıllık opsiyonun kullanılması halinde 2027/28 sezonunda Okay, 61 milyon 159 bin lira maaş kazanacak.

NE SÖYLENDİ? Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

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Okay Yokuşlu'nun kazanacağı ücret:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir."