Trabzonspor ocak ayını beklemedi! İlk transfer gerçekleşti

Süper Lig şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor ilk transferini tamamladı.

Süper Lig'de gösterdiği performansla zirve iddiasını sürdüren , ara transfer dönemi gelmeden ilk transferini gerçekleştirdi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi 'dan Jesse Sekidika'yı renklerine bağladı.

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon transfer olduğu Eskişehirspor'da 13 maça çıkarken, 6 gol attı, 1 asist yaptı. 23 yaşındaki sağ kanat bu sezon ise TFF 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken 8 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi.

Trabzonspor, adı bir dönem ile anılan Sekidika için Eskişehirspor'a 1 milyon euro'ya yakın bonservis bedeli ödeyecek.