Trabzonspor ocak ayını beklemedi! İlk transfer gerçekleşti
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Süper Lig'de gösterdiği performansla zirve iddiasını sürdüren Trabzonspor, ara transfer dönemi gelmeden ilk transferini gerçekleştirdi.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı renklerine bağladı.
Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon transfer olduğu Eskişehirspor'da 13 maça çıkarken, 6 gol attı, 1 asist yaptı. 23 yaşındaki sağ kanat bu sezon ise TFF 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken 8 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi.
Trabzonspor, adı bir dönem Galatasaray ile anılan Sekidika için Eskişehirspor'a 1 milyon euro'ya yakın bonservis bedeli ödeyecek.