Trabzonspor, Ndiaye ile görüşmelere başladı

Bordo mavili ekip, Badou Ndiaye'nin kiralanması için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

2015 ve 2017 yılları arasında 'da oynayan Ndiaye, 2017 yazında 'a transfer olmuştu.

2017-18 sezonunun ilk devresini sarı kırmızılı ekipte geçirdikten sonra Stoke City'ye transfer edilen Ndiaye, orada beklentilerin altında kalında yeniden Galatasaray'a kiralanmıştı.

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Galatasaray formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan Senegalli oyuncu 4 gol 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Başkan açıklamıştı

Ndiaye, geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabı üzerinden bordo mavili formayı giydiği bir fotoğraf paylaşmış ve "Yeni yıl sürprizi" mesajını eklemişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise 2 Aralık 2020'de beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda Ndiaye ile prensipte anlaştıklarını ve ara transfer sezonu başlar başlamaz KAP açıklaması yapacaklarını duyurmuştu.