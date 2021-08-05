Trabzonspor-Molde maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bordo mavililer, Avrupa Konferans Ligi elemelerine Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlıyor.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor, sezonun ilk resmi maçına Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda çıkıyor.

Eşleşmenin ilk ayağında evinde Molde'yi konuk edecek olan bordo mavililerin mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Almanya federasyonundan Harm Osmers yönetecek.

Trabzonspor turu geçtiği takdirde İtalya'nın güçlü ekibi Roma ile karşılaşacak.

Avrupa hasreti bitiyor

Finansal Fair Play cezasını tamamlayan Trabzonspor, bir yıllık aradan sonra Avrupa sahnesine geri dönüyor. Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi önemli isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibi, sezonu büyük hedeflerle açıyor.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 51 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 173 kez havalandırırken, kalesinde ise 185 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

İki takımın sahaya sürmesi beklenen kadrolar şu şekilde:

Trabzonspor: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Yunus, Gervinho

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Björnbak, Haugen, Aursnes, Hussain, Fofana, Eikrem, Grodem, Sigurdarson

Norveç'te lig başladı

Molde, 14 haftası geride kalan Norveç Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 30 puanla ilk sırada yer alıyor.

Norveç'te 2014'ten bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan Molde, geçen sezonu Bodo/Glimt'in 19 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.