Trabzonspor, Manuel da Costa'yı transfer etti

Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı kadrosuna katan bordo-mavililer, savunma göbeğine bir takviyede daha bulundu.

, daha önce ve formaları da giymiş olan Faslı stoper Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu daha önce Eindhoven, , Lokomotiv Moskow ve Olympiakos gibi takımlarda mücadele etti.