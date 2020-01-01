Trabzonspor, Manuel da Costa'yı transfer etti
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Trabzonspor, daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiş olan Faslı stoper Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli futbolcu daha önce PSV Eindhoven, West Ham United, Lokomotiv Moskow ve Olympiakos gibi takımlarda mücadele etti.