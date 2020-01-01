Transfer

Trabzonspor, Manuel da Costa transferini bitiriyor

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seskimphoto.com
Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, tecrübeli stoper Manuel da Costa'yı Trabzon'a getiriyor.

Transferin kapanmasına kısa bir süre kala savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Manoel Messias'ın ardından bir stoper daha transfer etmek üzere.

A Spor'un haberine göre bordo mavili ekip, ülkemizde daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiş olan Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı. 

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında oynayan 34 yaşındaki Faslı savunmacının transferin son gününde Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

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    Tecrübeli futbolcu daha önceden PSV Eindhoven, West Ham United, Lokomotiv Moskow ve Olympiakos gibi takımlarda mücadele etti.

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