Trabzonspor, Manuel da Costa transferini bitiriyor

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, tecrübeli stoper Manuel da Costa'yı Trabzon'a getiriyor.

Transferin kapanmasına kısa bir süre kala savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren , Manoel Messias'ın ardından bir stoper daha transfer etmek üzere.

A Spor'un haberine göre bordo mavili ekip, ülkemizde daha önce ve formaları da giymiş olan Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı.

Son olarak 'ın Al Ittihad takımında oynayan 34 yaşındaki Faslı savunmacının transferin son gününde Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

Daha fazla takım

Tecrübeli futbolcu daha önceden Eindhoven, , Lokomotiv Moskow ve Olympiakos gibi takımlarda mücadele etti.