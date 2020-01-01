Trabzonspor, Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

, stoper transferinde sona geldi. Cruzeiro ile Manoel Messias transferinde her konuda anlaşma sağlayan bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyu şehre getirdi.

Trabzonspor'un 1.5 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Manoel için kısa zaman içinde resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Devre arasında Badou Ndiaye ve Bilal Başaçıkoğlu transferleri ile takımı güçlendiren bordo-mavili yönetim, Manoel ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.