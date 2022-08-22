Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Bordo-mavililerin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için verdiği mücadele hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısındaki rövanş mücadelesine çıkacak.

İlk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sahasında oynadığı maçta tur için şans arayacak.

Peki Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman ve hangi kanalda? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman?

Trabzonspor - Kopenhag eşleşmesinde ilk mücadele 16 Ağustos'ta Parken Stadyumu'nda oynandı ve Danimarka temsilcisi 2-1 galip geldi.

Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, saat 22.00'da EXXEN platformundan yayınlanacak.

Temsilcimiz, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.