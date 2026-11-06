Trabzonspor, Konferans Ligi'nde şok edici bir rekora imza attı!

Avrupa'da kazanmak için yetenek tek başına yeter mi? Cevap, UEFA Konferans Ligi'nin rakamlarından acı bir şekilde geldi. Bu rakamlar çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu: Trabzonspor, turnuvada en az koşan takımlardan biri; üstelik rakipleri her maçta kilometrelerce daha fazla koşarken.

2026-2027 UEFA Konferans Ligi sezonunun koşu mesafesi istatistikleri, Trabzonspor'un rakiplerinden daha düşük bir sırada yer aldığını gösteriyor. Bu durum, takımın fiziksel kondisyonuna ilişkin pek çok soru işareti doğurdu.

36 takım arasında 33. sırada!

Football Data tarafından yayımlanan ve Türk "61saat" sitesinin aktardığı istatistiklere göre Trabzonspor, maç başına 112,72 kilometrelik ortalama koşu mesafesiyle 36 takım arasında 33. sırada yer alıyor.

Sıralamada Trabzonspor'un gerisinde yalnızca üç takım bulunuyor; 112,00 kilometrelik koşu mesafesiyle Lincoln Red Imps 34. sırada, ardından 110,88 kilometreyle Aarhus 35. sırada, sonra da 110,85 kilometreyle Egnatia 36. sırada yer alıyor.

Dün UEFA Konferans Ligi'nde Papara Park'ta Trabzonspor'u 1-0 yenen Freiburg ise koşu mesafesi istatistiklerinde ona açık ara üstünlük sağlıyor.

Alman ekibi, maç başına 121,04 kilometrelik ortalama koşu mesafesiyle 8. sırada bulunuyor.

İki takımın turnuvadaki maç başına ortalama koşu mesafesi arasında 8,32 kilometrelik bir fark bulunuyor; bu fark, bir maçta neredeyse tam bir oyuncunun koştuğu mesafeye denk geliyor.

Listenin zirvesinde kim var?

Listenin zirvesinde, maç başına 127,15 kilometrelik koşu mesafesiyle Sint-Truiden yer alıyor, ardından 124,31 kilometreyle Mjällby, sonra da 122,86 kilometreyle Braga geliyor.

Trabzonspor'un koşu mesafesindeki düşük sıralaması dikkat çekici olsa da, toplam koşu mesafesi tek başına takımın fiziksel performansını ya da sahadaki mücadele ruhunu yansıtmıyor.

Yüksek tempolu koşu, hızlı koşu rakamları, oyuncuların topsuz hareketleri ve takımın oyun tarzı, fiziksel performansın değerlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Bununla birlikte, Freiburg maçının ardından ortaya çıkan bu istatistik, iki takım arasında her maçta kat edilen mesafelerdeki farkı gözler önüne serdi ve Trabzonspor'un az koşmasına rağmen mi kazandığı, yoksa bu durumun önümüzdeki maçlarda ona pahalıya mı mal olacağı yönünde bir tartışmanın kapısını araladı.