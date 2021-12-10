Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor transfer çalışmalarına erken başladı ve şimdiden Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağladı.

Son iki sezonu Abdullah Avcı yönetiminde geçiren Karadeniz ekibi yeni döneme fırtına gibi başladı ve 15 haftanın ardından henüz Süper Lig'de yenilgi almadı.

En yakın takipçisine 12 puan fark atan Trabzonspor ara transfer dönemi için de çalışmalarına hız kazandırdı.

Trabzonsporumuza hoş geldin Jean Evrard Kouassi! ❤️💙 pic.twitter.com/yLtdjbkdTO — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 10, 2021

Ne söylendi?

Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklaması şu şekilde:



"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Euro garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Euro garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Euro garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

Jean Evrard Kouassi kimdir?

Jean Evrard Kouassi 25 Eylül 1994'te Fildişi Sahili'nde doğdu. 1.80 boyundaki Fildişili oyuncu kariyerine ülkesinin takımlardan Moossou'da başladı.

2012/2013 sezonunda bedelsiz olarak Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'e transfer oldu. 2014/2015 sezonuna kadar Hajduk Split forması giyen Kouassi daha sonra Çin Ligi takımlardan Shanghai SIPG'e transfer oldu. Shanghai'de 1sezon oynadıktan sonra yine Çin Ligi takımlardan Wuhan FC'ye transfer oldu.

Kariyerinin büyük çoğunluğunu Çin Ligi'nde geçiren Jean Evrard Kouassi, Hırvatistan'da Hajduk Split formasıyla çıktığı 73 maçta 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

Ardından transfer olduğu Shanghai SIPG formasıyla çıktığı 48 maçta 12 gol attı 6 asist yaptı.

Kariyerinde çıkış yaptığı takım olan Wuhan FC'de ise 105 maça çıkan Kouassi takımına 48 gol ve 23 asistlik katkıda bulundu.

Asıl mevkisi sol kanat olan Fildişili oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve forvet pozisyonunda da görev alıyor. İki ayağını da etkili kullanabiliyor.

Milli takımda U17 ve U20 takımlarında oynayan Kouassi 30 Mart 2021'de ilk A milli takım maçına çıktı. Milli takım ile 6 maça çıkan oyuncu 1 gol katkıda bulundu.