Trabzonspor, Ivan Santini pazarlığına devam ediyor
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Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavili ekip, Anderlecht forması giyen 30 yaşındaki santrfor Ivan Santini'ni için yeni bir teklif yapacak.
Anderlecht'in oyuncu için 3 milyon euro talep ettiği, Trabzonspor yönetiminin ise daha önceden yaptığı 2 milyon euro'luk teklifte artışa gideceği belirtildi.
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Santini'nin ise Türkiye'ye gelmeye başta sıcak bakmadığı ancak sonrasında karar değiştirip 3 yıllık sözleşme talep ettiği iddia edildi.
Belçika'da geçirdiği 1 sezonda 39 maça çıkan Hırvat golcü, 16 kez ağları havalandırmayı başardı.