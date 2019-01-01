Trabzonspor, Ivan Santini pazarlığına devam ediyor

Trabzonspor'un, Anderlecht'in Hırvat futbolcusu Ivan Santini için yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavili ekip, Anderlecht forması giyen 30 yaşındaki santrfor Ivan Santini'ni için yeni bir teklif yapacak.

Anderlecht'in oyuncu için 3 milyon euro talep ettiği, yönetiminin ise daha önceden yaptığı 2 milyon euro'luk teklifte artışa gideceği belirtildi.

Santini'nin ise 'ye gelmeye başta sıcak bakmadığı ancak sonrasında karar değiştirip 3 yıllık sözleşme talep ettiği iddia edildi.

'da geçirdiği 1 sezonda 39 maça çıkan Hırvat golcü, 16 kez ağları havalandırmayı başardı.