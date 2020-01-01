Trabzonspor, Guelor Kanga'nın peşinde

Trabzonspor’un Sparta Prag forması giyen Gabonlu oyuncu Guelor Kanga’yı istediği iddia edildi.

Stoke City’den Badou Ndiaye’yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Bordo Mavililer, 10 numara transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

France Football muhabiri Nabil Djellit’in haberine göre , Guelor Kanga için Sparta Prag’ın kapısını çaldı.

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29 yaşındaki oyuncuyla İspanyol ekibi ’nun da ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Kanga, gol krallığı yarışında üç futbolcuyla birlikte zirvede yer alıyor.

Kanga’nın Sparta Prag ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.