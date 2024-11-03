Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dv bir karşılaşmaya sahne olacak... Trabzonspor ile Fenerbahçe, bu akşam dev mücadelede karşı karşıya gelecek.
Peki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Trabzonspor telafi peşinde
Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
Uzun süre 10 kişi oynayan İzmir ekibine yenilen bordo-mavililer, böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı.
Gelecek maç
Göztepe maçının ardından eleştirilerin yükseldiği Trabzonspor'da camia, Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulmanın peşinde.
Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok
Öte yandan Fenerbahçe'nin de Trabzonspor deplasmanındaki tek hedefi 3 puan.
Bir maç eksiği bulunan Kanarya, 28 puanla lider Galatasaray'ı 20 puanla 3. sıradan takip ediyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray'ın farkı daha da açmaması için bu deplasmanda da kazanmak zorunda.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3 Kasım Pazar
|19.00
|beIN SPORTS 1 & TOD