Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı izle

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Derbi nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dv bir karşılaşmaya sahne olacak... Trabzonspor ile Fenerbahçe, bu akşam dev mücadelede karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Haberin devamı aşağıda Trabzonspor telafi peşinde Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Uzun süre 10 kişi oynayan İzmir ekibine yenilen bordo-mavililer, böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı. Gelecek maç Süper Lig TRS FEN Maç önizlemesi Göztepe maçının ardından eleştirilerin yükseldiği Trabzonspor'da camia, Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulmanın peşinde. Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok Öte yandan Fenerbahçe'nin de Trabzonspor deplasmanındaki tek hedefi 3 puan. Bir maç eksiği bulunan Kanarya, 28 puanla lider Galatasaray'ı 20 puanla 3. sıradan takip ediyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray'ın farkı daha da açmaması için bu deplasmanda da kazanmak zorunda. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Trabzonspor-Fenerbahçe 3 Kasım Pazar 19.00 beIN SPORTS 1 & TOD TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE