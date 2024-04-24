Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, şimdi gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde sahaya çıkacak.
Bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında bu akşam kozlarını paylaşacak.
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Fatih Karagümrük - Trabzonspor
|24 Nisan Çarşamba
|20.30
|A Spor