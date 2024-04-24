Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, şimdi gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde sahaya çıkacak.

Bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında bu akşam kozlarını paylaşacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Fatih Karagümrük - Trabzonspor 24 Nisan Çarşamba 20.30 A Spor

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle