Trabzonspor, Ekuban hakkında kararını verdi
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AA
Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği performansla taraftarları mutlu eden Ganalı golcünün bonservisinin alınması yönünde çalışmalara başlayan başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Antalyaspor maçı öncesi toplantı yaptığı Ekuban’dan olumlu yanıt aldı.
Kariyerinde ilk defa Gana Milli Takımı’na çağırılan Ekuban’ın 1 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun Karadeniz ekibinin elinde olması transferi kolaylaştırıyor.
Trabzonspor, sezon sonuna doğru Leeds United ile resmi görüşmelere başlayacak.