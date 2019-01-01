Trabzonspor, Ekuban hakkında kararını verdi

Trabzonspor, sezon başında İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan kiraladığı Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile yola devam etme kararı aldı.

Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği performansla taraftarları mutlu eden Ganalı golcünün bonservisinin alınması yönünde çalışmalara başlayan başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, maçı öncesi toplantı yaptığı Ekuban’dan olumlu yanıt aldı.

Kariyerinde ilk defa Milli Takımı’na çağırılan Ekuban’ın 1 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun Karadeniz ekibinin elinde olması transferi kolaylaştırıyor.

, sezon sonuna doğru Leeds United ile resmi görüşmelere başlayacak.