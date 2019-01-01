Daniel Sturridge imzayı attı!

29 yaşındaki İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

'un yeni transferi Daniel Sturridge, yeni kulübü ile sözleşme imzaladı.

Bordo mavililer, bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki İngiliz golcüyü geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçirmiş ve transferin gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservissiz olarak transfer edilen Sturridge için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Sertaç Güven'in de katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde bir imza töreni gerçekleştirildi.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

“Daniel Sturridge Trabzonspor camiasına, takımımıza ve ülke futboluna hayırlı olsun. Takımımızda oynayan her oyuncu sadece bizim takımımıza değil, ülke futboluna da hizmet ediyor. Trabzonspor Kulübü olarak bizim bakış açımız bu. Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece performans olarak takıma katkıda bulunmaları değil, bütün transferlerde söylediğim gibi altyapıdan gelen genç oyuncularımızın yetişmelerinde de önemli birer figür olduklarına inanıyoruz. Daniel de herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, herkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bunu gerçekleştireceğine inandığımız bir oyuncu. Bu çok kolay bir transfer değildi. Bu transferde emek sarf eden değerli yöneticimiz Sertaç Güven’e ve yine bu transferin gerçekleşmesinde emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun."

"Bu yeni bir meydan okuma"

Daniel Sturridge ise imzayı attıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

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“Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum. Trabzonsporla ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Tabi ki başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün de zaten ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten hepimizin ortak hedefi başarılı olabilmek. Ben de kendi adıma buna katkı sağlamaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Ben de bu mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız.”

İmza töreninin ardından Daniel Sturridge, şimdilik 1000 adet forma alacağını ve gol attıkça daha fazla almak zorunda kalacağını da ekledi.