Trabzonspor, Daniel Sturridge ile yollarını ayırdı

Bordo Mavililer, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bordo Mavililer'den yapılan açıklamada sezon başında bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalanan forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Taraflar arasında yapılan fesih anlaşmasına göre Sturridge'in ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçtiği de belirtildi.

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Bu sezon 16 resmi maçta görev yapan Sturridge 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir. Kamuoyuna duyurulur"