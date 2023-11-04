Trabzonspor'dan Kadıköy'de 26 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmesinin yanı sıra 26 yıl sonra bir ilke imza attı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin serisini bitirdi

Karadeniz ekibi, aynı zamanda ligde 26 yıl sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı

NE OLDU? Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelirken Karadeniz ekibi maçtan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Böylece Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe'yi evinde 26 yıl sonra mağlup etti ve 1997-98'den bu yana bir ilki başardı. Bordo-Mavililer ligde Kanarya'yı en son 1997-98 sezonunda Kadıköy'de 3-1'lik skorla yenmişti.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin resmi maçlarda yakaladığı 19 maçlık galibiyet serisi, Trabzonspor yenilgisiyle sona erdi. Bu sezon 10 lig maçında ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 11 haftada topladığı 30 puanla, 31 puana sahip lider Galatasaray'ın ardına düştü.

DAHA FAZLASI: Ligde 26 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşayan Trabzonspor, 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmeyi başarmıştı.